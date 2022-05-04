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    Trabzonspor'dan futbolculara şampiyonluk primi

    Trabzonspor'dan futbolculara şampiyonluk primi

    Bordo-mavililer, şampiyonlukta emeği geçen bütün futbolculara, 500 ile 750 bin TL arasında para ödemeyi düşünüyor.
    • 04.05.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 16:41
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    Süper Lig2in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk şehirde coşkuyla karşılandı.

    Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi için ter döken futbolculara bir jest yapmaya hazırlanan Trabzonspor Yönetim Kurulu, şampiyonluk primini Abdullah Avcı'nın belirlemesi kararını aldı.

    Trabzonspor dan futbolculara şampiyonluk primi #1

    En az 500 bin TL olacak

    Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu en iyi bilenlerden birisi olan deneyimli çalıştırıcının, kulübün çıkarlarını iyi dengeleyeceği düşünüldüğü için böyle bir karar alındı.

    Şampiyonluk priminin futbolcu başına 500 bin TL ile 750 bin TL arasında olması bekleniyor.

    Trabzonspor dan futbolculara şampiyonluk primi #2


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