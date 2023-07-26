Trabzonspor'dan Galatasaray'a Uğurcan Çakır göndermesi Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından kalecisi Uğurcan Çakır'ın forma imzaladığı görüntüleri yayınladı. Bu paylaşım Uğurcan'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

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Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, takımın kaptanı Fernando Muslera'nın kariyerinde son dönemlerini yaşaması sonrasında yabancı kuralı sebebiyle gündemine Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı almıştı.

Bordo-mavililer, adı son dönemde Galatasaray ile geçen kaptanı Uğurcan Çakır için bir paylaşımda bulundu.

"İmzalı formamı TS Club'tan alabilirsiniz"

Karadeniz ekibinin paylaştığı videoda Uğurcan Çakır, bir Trabzonspor forması imzalarken, milli eldivenin sözleri dikkat çekti. Uğurcan, söz konusu videoda, "İmzalı formamı TS Club'tan alabilirsiniz" sözlerini kullandı.

27 yaşındaki file bekçisi için yapılan bu paylaşım sosyal medyada Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

"Kulübümüz ne derse o olur"

Öte yandan Uğurcan Çakır, geçtiğimiz günlerde transfer için gelen soru karşısında, şu yanıtı vermişti:

Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Uğurcan Çakır'ı kesinlikle Türkiye'den bir takıma göndermeyi düşünmediğini söylemişti.