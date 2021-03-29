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- Trabzonspor'dan geleceğe yönelik 4 transfer
Trabzonspor'dan geleceğe yönelik 4 transfer
Genç futbolculara yatırım yapmayı sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı; Gökdeniz Bayrakdar, Batuhan Kör, İsmail Çokçalış ve Barış Yılmaz'ın transfer edilmesini istedi.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 15:51
- Güncelleme : 29.03.2021 - 16:13
Bir taraftan Süper Lig'deki mücadelesini sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarını devam ediyor.
Edin Visca, Koita, Sabaly, Halil Akbunar, Efecan gibi tercübeli isimleri transfer etmek için harekete geçen bordo-mavili yönetim, ayrıca 4 genç futbolcuyu da listesine aldı.
SEZON BİTİNCE KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Karadeniz ekibinin; Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar, Bursasporlu Batuhan Kör ve İsmail Çokçalış ile Keçiörengücü'nün genç yeteği Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediği öğrenildi.
Yönetimin, ligler biter bitmez bu oyuncuların kulüpleriyle masaya oturması bekleniyor.
Gökdeniz Bayrakdar (Sağ kanat): 33 maç 8 gol
Batuhan Kör (Forvet): 29 maç 10 gol 1 asist
İsmail Çokçalış (Sağ bek): 25 maç 1 gol 3 asist
Barış Alper Yılmaz (Sol kanat): 29 maç 5 gol 3 asist