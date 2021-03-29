Trabzonspor'dan geleceğe yönelik 4 transfer

Genç futbolculara yatırım yapmayı sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı; Gökdeniz Bayrakdar, Batuhan Kör, İsmail Çokçalış ve Barış Yılmaz'ın transfer edilmesini istedi.

Bir taraftan Süper Lig'deki mücadelesini sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarını devam ediyor.

Edin Visca, Koita, Sabaly, Halil Akbunar, Efecan gibi tercübeli isimleri transfer etmek için harekete geçen bordo-mavili yönetim, ayrıca 4 genç futbolcuyu da listesine aldı.

SEZON BİTİNCE KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Karadeniz ekibinin; Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar, Bursasporlu Batuhan Kör ve İsmail Çokçalış ile Keçiörengücü'nün genç yeteği Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Yönetimin, ligler biter bitmez bu oyuncuların kulüpleriyle masaya oturması bekleniyor.

Gökdeniz Bayrakdar (Sağ kanat): 33 maç 8 gol

Batuhan Kör (Forvet): 29 maç 10 gol 1 asist

İsmail Çokçalış (Sağ bek): 25 maç 1 gol 3 asist

Barış Alper Yılmaz (Sol kanat): 29 maç 5 gol 3 asist