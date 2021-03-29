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    Trabzonspor'dan geleceğe yönelik 4 transfer

    Trabzonspor'dan geleceğe yönelik 4 transfer

    Genç futbolculara yatırım yapmayı sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı; Gökdeniz Bayrakdar, Batuhan Kör, İsmail Çokçalış ve Barış Yılmaz'ın transfer edilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 16:13
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    Bir taraftan Süper Lig'deki mücadelesini sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarını devam ediyor.

    Edin Visca, Koita, Sabaly, Halil Akbunar, Efecan gibi tercübeli isimleri transfer etmek için harekete geçen bordo-mavili yönetim, ayrıca 4 genç futbolcuyu da listesine aldı.

    Trabzonspor dan geleceğe yönelik 4 transfer #1

    SEZON BİTİNCE KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

    Karadeniz ekibinin; Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar, Bursasporlu Batuhan Kör ve İsmail Çokçalış ile Keçiörengücü'nün genç yeteği Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

    Trabzonspor dan geleceğe yönelik 4 transfer #2

    Yönetimin, ligler biter bitmez bu oyuncuların kulüpleriyle masaya oturması bekleniyor.

    Gökdeniz Bayrakdar (Sağ kanat): 33 maç 8 gol
    Batuhan Kör (Forvet): 29 maç 10 gol 1 asist
    İsmail Çokçalış (Sağ bek): 25 maç 1 gol 3 asist
    Barış Alper Yılmaz (Sol kanat): 29 maç 5 gol 3 asist

    Trabzonspor dan geleceğe yönelik 4 transfer #3

    Trabzonspor dan geleceğe yönelik 4 transfer #4

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