Trabzonspor'dan hakem protestosu

Trabzonsporlu futbolcular, Erzurumspor ile oynadıkları hazırlık maçının ilk 30 saniyesinde hareketsiz kalarak, haftalardır yaşanan hakem hatalarına tepki gösterdi.

Trabzonspor, milli maç arasında Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

İlk 4 haftada çok fazla hakem hatasına maruz kaldığını iddia eden bordo-mavililerden ilginç bir protesto geldi.

30 SANİYE HAREKET ETMEDİLER

Karadeniz ekibi, hazırlık maçının ilk 30 saniyesinde hareket etmedi.

Topu rakibe veren Trabzonsporlu futbolcular, bir süre sonra mücadele etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde hakem hatalarını konuşmak için TFF Başkanı Nihat Özdemir'i aradığını ancak ulaşamadığını belirten Ahmet Ağaoğlu, TFF binasının önünde, "Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik." ifadelerini kullanmıştı.