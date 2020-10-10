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    Trabzonspor'dan hakem protestosu

    Trabzonspor'dan hakem protestosu

    Trabzonsporlu futbolcular, Erzurumspor ile oynadıkları hazırlık maçının ilk 30 saniyesinde hareketsiz kalarak, haftalardır yaşanan hakem hatalarına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 16:55
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    Trabzonspor, milli maç arasında Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

    İlk 4 haftada çok fazla hakem hatasına maruz kaldığını iddia eden bordo-mavililerden ilginç bir protesto geldi.

    30 SANİYE HAREKET ETMEDİLER

    Karadeniz ekibi, hazırlık maçının ilk 30 saniyesinde hareket etmedi.

    Topu rakibe veren Trabzonsporlu futbolcular, bir süre sonra mücadele etmeye başladı.

    Trabzonspor dan hakem protestosu #1

    Geçtiğimiz günlerde hakem hatalarını konuşmak için TFF Başkanı Nihat Özdemir'i aradığını ancak ulaşamadığını belirten Ahmet Ağaoğlu, TFF binasının önünde, "Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik." ifadelerini kullanmıştı.

    Trabzonspor dan hakem protestosu #2

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