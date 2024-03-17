Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki: Şapkadan çıkan tavşan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından hakem yönetimine tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45+4'te Fred ile 87'de Batshuayi atarken Trabzonspor'un sayılarını 63'te Bardhi ve 78'de penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 79'a yükselten Fenerbahçe, 81 puanlı Galatasaray'ın arkasında zirve yarışını sürdürürken Trabzonspor ise 49 puanda kaldı.

Trabzonspor'dan hakeme tepki

Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımda hakem Halil Umut Meler'e tepki vardı.

Fenerbahçe'nin 3. golü öncesi faul olduğu yönünde tepkide bulunan Trabzonspor, maç sonu, "Şapkadan çıkan tavşan" paylaşımı yaptı.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı: