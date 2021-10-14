- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor'dan Hamsik açıklaması
Trabzonspor'dan Hamsik açıklaması
Trabzonspor, Marek Hamsik'in sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini ve Slovak oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 15:15
Trabzonspor 'dan son dakika Marek Hamsik'in durumuyla ilgili açıklama geldi.
Yapılan açıklamada yıldız futbolcunun çekilen MR'ında gerileme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.
FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞMESİ ZOR
Hamsik'in Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yaşar Kibar Güven, “Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik’in bugün çekilen MR’ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.” İfadeleri kullanıldı.