Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması

Trabzonspor'a geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanan ve çapraz bağı kopması sonrası 9 ay sahalardan uzak kalması beklenen Mislav Orsic'in ardından bir kötü haber daha geldi.
Bordo-mavili takımda yapılan son idmanda savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in sakatlandığı açıklandı.
"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"
Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.