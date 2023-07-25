Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması Trabzonspor, 25 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen'in sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'a geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanan ve çapraz bağı kopması sonrası 9 ay sahalardan uzak kalması beklenen Mislav Orsic'in ardından bir kötü haber daha geldi.

Bordo-mavili takımda yapılan son idmanda savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in sakatlandığı açıklandı.

"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: