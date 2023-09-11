Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in sakatlığına dair açıklama

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Son günlerde yaptığı transferlerle hareketli bir dönem geçiren Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.
Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda sakatlandığı ve çekilen MR sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu.
"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Takımımızın son antrenmanı sırasında sağ bacağında ani ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.