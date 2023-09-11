Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in sakatlığına dair açıklama Trabzonspor, savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Son günlerde yaptığı transferlerle hareketli bir dönem geçiren Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda sakatlandığı ve çekilen MR sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu.

"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi: