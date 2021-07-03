Trabzonspor, FIFA ve UEFA'yı da etiketleyerek 3 Temmuz şike davasına ilişkin İngilizce bir video paylaştı.

Trabzonspor'un 2010-2011 sezonunda yaşanan gelişmeler ve sonrasında uzun süre devam eden, kamuoyunda '3 Temmuz şike davası' olarak bilinen davaya ilişkin bu yıl da bir paylaşım yaptı.

Söz konusu sezonda şike yapıldığını ve o sezonun şampiyonu Fenerbahçe değil kendileri olduğu iddiasını sürdüren bordo-mavili kulüp, bu kez hazırlanan videoda İngilizce açıklamalar kullandı.

Trabzonspor'dan İngilizce 3 Temmuz paylaşımı VİDEO

İNGİLİZCE 3 TEMMUZ VİDEOSU

Videonun paylaşıldığı tweet'te ise FIFA ve UEFA da etiketlendi.

Video, "Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol İstiyoruz! Adalet istiyoruz!" notuyla paylaşıldı.