Trabzonspor'dan ırkçılık yapan muhabire ceza

Trabzonspor Kulübü, Bakasetas'a 'Maç öncesi marşımız okunurken Türk bayrağına dönük durunca ne hissediyorsun?' şeklinde bir soru yönelten muhabirin tesislere girmesini yasakladı.

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas, dün basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Yerel bir gazete muhabirinin 27 yaşındaki futbolcuya sorduğu soru, ortalığı ayağa kaldırdı.

Bordo-mavili kulüp, "Maç öncesi marşımız okunurken Türk bayrağına dönük durunca ne hissediyorsun?" şeklinde bir soru yönelten Karadeniz gazetesi muhabirinin tesislere girmesini yasakladı.

Bakasetas'tan Türk bayrağı sorusuna cevap: Ben futbolcuyum - İZLE

"SADECE SAHADA KALMAK İSTİYORUM"

Bakasetas ise bu soruya, "Ben bir futbolcuyum. Sadece sahada kalarak futbol hakkında konuşmak istiyorum." diyerek cevap verdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"IRKÇILIK YAPILDI"

"Tesislerimizde dün gerçekleştirilen basın toplantısında futbolcumuz Anastasios Bakasetas’a yerel bir gazete muhabirinin ‘ırkçı’ yaklaşımla yönelttiği soru, gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle asla bağdaşmamaktadır. Kulübümüz, bu tür ırkçı ve nefreti körükleyecek hareketlere her zaman karşı durmuş, futbolun evrensel anlamdaki birleştirici gücünü her zaman savunmuş, gerek UEFA gerekse FIFA’nın ırkçılığa yönelik ‘saygı’ duruşunu vazgeçilmez bir ilke haline getirmiştir.

"AKREDİTASYON ALANLARINA GİRİŞİ İPTAL EDİLDİ"

Öncelikle futbolcumuza yönelik ‘ırkçı’ bir soruyla güzel oyunu kirletmeyi amaçlayan bu provokasyon girişimini şiddetle kınadığımızı belirtirken, söz konusu gazetenin kulübümüzün akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla..."







