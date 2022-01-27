Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması

Trabzonspor, Bursaspor'dan transfer ettiği Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in sözleşmelerini KAP'a duyurdu.

Trabzonspor yeni transferleri Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in sözleşme detaylarını açıkladı.

Bordo-mavililer, 3 futbolcuyla da 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

3 FUTBOLCUNUN DA ŞARTLARI AYNI

Her 3 futbolcunun da sözleşme şartları şu şekilde:

2021-22: 1.5 milyon TL

2022-23: 3 milyon TL

Sonraki sezonların ise bir önceki sezona göre Tüfe+Üfe/2 oranındaki artışa göre belirleneceği belirtildi.



