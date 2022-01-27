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    Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması

    Trabzonspor, Bursaspor'dan transfer ettiği Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in sözleşmelerini KAP'a duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 18:07
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    Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması

    Trabzonspor yeni transferleri Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in sözleşme detaylarını açıkladı.

    Bordo-mavililer, 3 futbolcuyla da 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    3 FUTBOLCUNUN DA ŞARTLARI AYNI

    Her 3 futbolcunun da sözleşme şartları şu şekilde:

    2021-22: 1.5 milyon TL

    2022-23: 3 milyon TL

    Sonraki sezonların ise bir önceki sezona göre Tüfe+Üfe/2 oranındaki artışa göre belirleneceği belirtildi.

    Trabzonspor dan KAP a transfer açıklaması #1

    Trabzonspor dan KAP a transfer açıklaması #2

    Trabzonspor dan KAP a transfer açıklaması #3


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