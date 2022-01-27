- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Trabzonspor, Bursaspor'dan transfer ettiği Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in sözleşmelerini KAP'a duyurdu.
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 17:40
- Güncelleme : 27.01.2022 - 18:07
Trabzonspor yeni transferleri Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in sözleşme detaylarını açıkladı.
Bordo-mavililer, 3 futbolcuyla da 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
3 FUTBOLCUNUN DA ŞARTLARI AYNI
Her 3 futbolcunun da sözleşme şartları şu şekilde:
2021-22: 1.5 milyon TL
2022-23: 3 milyon TL
Sonraki sezonların ise bir önceki sezona göre Tüfe+Üfe/2 oranındaki artışa göre belirleneceği belirtildi.