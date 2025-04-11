Trabzonspor'dan 'Kartal Tesisleri' ve 'Akyazı Projesi'ne ilişkin açıklama

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Trabzonspor Kulübü, İstanbul'da irtifak hakkına sahip olduğu ve kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alan ve "Akyazı Projesi"ne ilişkin Emlak Konut GYO AŞ ile protokol imzalandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, protokol sayesinde yeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atıldığı belirtildi.

İMZALAR ATILDI

Açıklamada, bir süre önce kulübe tahsisi tamamlanan Akyazı'daki 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut GYO AŞ ile proje geliştirme konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Her iki projeyle ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: