Trabzonspor'dan Konyaspor maçında olay protesto

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.
Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verilirken, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat da 1 maç men cezası aldı.
Takım halinde karar protesto edildi
Yaşanan bu gelişme üzerine Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.
Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.
Bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.
Trabzonspor'dan paylaşım
Trabzonspor, takımın bu protestosu sonrası bir paylaşımda bulundu.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış