Trabzonspor'dan Konyaspor maçında olay protesto Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verilirken, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat da 1 maç men cezası aldı.

Takım halinde karar protesto edildi

Yaşanan bu gelişme üzerine Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.

Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.

Bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.

Trabzonspor'dan paylaşım

Trabzonspor, takımın bu protestosu sonrası bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, şöyle denildi: