Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, "Her Adımda Barışa Koş" mottosuyla 23 Şubat 2025 Pazar günü 45. kez gerçekleşecek.

Trabzonspor’dan da destek alan Büyükşehir Belediyesi, içerisinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncular Uğurcan Çakır, Oleksandr Zubkov, Edin Visca ve Anthony Nwakaeme'nin bulunduğu tanıtım videosu hazırladı.

FUTBOLCULAR, HERKESİ MARATONA DAVET ETTİ

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman sonrasında kamera karşısına geçen Güneş ve futbolcular, herkesi maratona davet etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken büyük beğeni topladı.

Bu yıl da renkli ve coşkulu bir katılımın beklendiği maraton, sporseverleri Trabzon’un eşsiz doğası ve barış mesajlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

"TRABZONSPOR'UN DESTEĞİYLE DAHA DA ANLAM KAZANDI"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun şehrin spor ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına vurgu yaparak, şunları dedi:

Trabzon, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve spor alanındaki başarılarıyla her zaman öne çıkan bir şehir olmuştur. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu da bu anlamda şehrimizin marka değerini artıran, hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayan bir organizasyon. Maraton, Trabzonspor’un desteğiyle daha da anlam kazandı. Şehrimizin markası Trabzonspor’a ve tanıtım videosunda yer alan Trabzonspor’un efsane ismi Şenol Güneş Hocamız ile kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı, 23 Şubat 2025 Pazar günü düzenleyeceğimiz bu büyük organizasyona davet ediyorum. Barışın, sporun ve kardeşliğin mesajlarını tüm dünyaya birlikte duyuralım.