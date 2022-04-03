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Trabzonspor'dan derbi koreografisi
Trabzonspor taraftarları Beşiktaş derbisi öncesi ilginç bir koreografiye imza attı. Bordo-mavili tribünlerde şampiyonluk vurgusu dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 20:39
- Güncelleme : 03.04.2022 - 21:04
Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Bordo-mavili taraftarlar koreografide şampiyonluğa dikkat çekerken Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı’ya yer vererek tarihi anları Türkiye’nin beğenisine sundu.
ABDULLAH AVCI TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın da yer aldığı şampiyonluk koreografisinin açılmasının ardından, deneyimli teknik adam tribünleri selamladı.
İşte o koreografi...