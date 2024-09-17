Trabzonspor'dan Mustafa Şamil Ekinci için taziye mesajı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Şenol Güneş, dün vefat eden kulübün eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci için taziye mesajı yayınladı.

Haber Merkezi

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandığı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, aslen Kırşehirli olan 83 yaşındaki Ekinci'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Yaşanan bu üzücü gelişme sonrasında ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Şenol Güneş, taziye mesajı yayınladı.

"TARİHİMİZDE SİLİNMEZ İZLER BIRAKAN DEVRİMCİ BİR LİDERDİR"

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şunları dedi:

Efsane başkanımız Şamil Ekinci, tarihimizde silinmez izler bırakan devrimci bir liderdir. Onun başkanlığında kazanılan ilk şampiyonluk futbol kültürümüzün yeniden doğuşunun sembolü haline gelmiştir. Efsane başkanımızın vefatı spor adamının ötesinde bir entelektüelin, bir vizyon sahibinin ve bir toplum liderinin aramızdan ayrılışıdır. Bizlere vedası son değil, ruhunun ve ideallerinin yaşamaya devam etmesinin bir başlangıcıdır.

"HAYALLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN ÇOK DEĞERLİ EFSANE BAŞKANIMIZDI"

Teknik direktör Şenol Güneş de kulübün en parlak günlerinin mimarlarından Ekinci'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Şamil Ekinci'nin centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla kulübün Avrupa'ya açılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Onun vizyon ve misyonuyla Trabzonspor sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirmiştir. Hayal ettiren ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren çok değerli efsane başkanımızdı.