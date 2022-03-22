Trabzonspor Kulübü, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'na özel video hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesabından, "Bize her yer Trabzon" etiketiyle paylaşımda bulunularak, lig sonunda şampiyonluğa dikkat çekildi.

Nevruz Bayramı'na özel hazırlanan videoda, "Biz dünyanın her yerinde baharı karşılamaya çoktan başladık! Tıpkı Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun 'Bahar ve Biz' şiirindeki gibi. Bu bir davet şiiri. Coşkuya, vuslata davet. Şimdi 'Bize her yer Trabzon' diyen herkesi bu hashtag altında bahar hazırlıklarını paylaşmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan, Nevruz Bayramı'na şampiyonluk vurgulu kutlama - Video

Eyüpoğlu'nun şiirinin seslendirildiği videoda, bordo-mavili taraftarların coşku ve heyecan yaşadığı görüntüler kullanıldı.

"O SENE, BU SENE"

Paylaşımda, taraftarların Trabzonspor bayraklarını ev, iş yeri, cadde ve sokaklara asmaları, vefat eden sanatçı Kazım Koyuncu'nun mezarında yer alan Trabzonspor bayrağı ile trafik lambasında yen alan "O sene, bu sene" ve şampiyonluk kupası çıkartmasının görüntüleri de yer aldı.

Öte yandan videoda, maç izleyen taraftarlar ile Medical Park Stadyumu'na da yer verildi.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun o şiiri:

BAHAR VE BİZ

Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden Rabbim ne güzel çıldırır. Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak; Sevincinden titreyerek. Yılda bir kere kendini verir toprak Yılda bir kere yarılır bahçeler hazdan Rabbim ne güzel yarılır. Biz de bir kere sevinebilseydik. Çiçek açmış ağaçlar gibi çıldırasıya. Kimbilir belki bir gün sulh olunca Biz de deliler gibi seviniriz, Ağaçları ve baharı taklit ederiz Renkli bez parçalarıyla donatırız şehri Renkli ampuller asarız pencerelerden Kimbilir belki bir gün sulh olunca Biz de çatır çatır çatlarız binbir yerimizden Ağaçlar gibi.