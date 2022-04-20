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    Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması

    ürkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili bilgilendirme açıklaması yapıldı.
    • 20.04.2022 - 17:12
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    Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması

    Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Kulüp açıklaması

    Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." dedi.

    Trabzonspor dan Nwakaeme açıklaması #1


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