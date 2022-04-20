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Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması
ürkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili bilgilendirme açıklaması yapıldı.
- 20.04.2022 - 17:12
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Kulüp açıklaması
Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." dedi.