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    Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Ekuban açıklaması

    Trabzonspor'dan Kayserispor maçında sakatlanan Nwakaeme ve Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 17:41
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    Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Ekuban açıklaması

    Süper Lig'de Kayserispor ile oynadıkları mücadelede sakatlanan Nwakaeme ve Ekuban ile ilgili Trabzonspor Kulübü açıklamada bulundu.

    Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Kulüp doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

    NWAKAEME'DE KAS GERİLMESİ TESPİT EDİLDİ

    Hakan Çelik, 'Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

    EKUBAN'DA KAS GERİLMESİ VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

    Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban’ın dün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir' dedi." ifadeleri kullanıldı.

    Trabzonspor dan Nwakaeme ve Ekuban açıklaması #1

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