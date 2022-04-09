Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.661
-2.27%
BTXN Coin
32.68
5.69%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    Trabzonspor'dan Olimpiyat Stadı hazırlığı

    Trabzonspor'dan Olimpiyat Stadı hazırlığı

    Şampiyonluğu İstanbul'daki taraftarıyla da kutlamak isteyen bordo-mavililer, Başakşehir maçını Fatih Terim Stadı yerine 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti.

    Sahasında oynayacağı 33. haftadaki Karagümrük maçında matematiksel olarak mutlu sona ulaşmayı arzulayan bordo-mavililer, TFF talimatları gereği son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasında kupasını taraftarının önünde kaldıracak.

    Trabzonspor dan Olimpiyat Stadı hazırlığı #1

    “Olimpiyat Stadı’nda oynayalım”

    Ancak ligin son maçında Başakşehir ile İstanbul'da oynayacak Fırtına, bu müsabakanın Fatih Terim Stadı yerine 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınması için Başakşehir ile ön görüşmede bulundu.

    Turuncu-lacivertliler öneriye sıcak bakarken Trabzonspor, bu isteği kabul görmesi halinde İstanbul'daki taraftarıyla da büyük bir kutlama yapacak.

    Trabzonspor dan Olimpiyat Stadı hazırlığı #2

    Trabzonspor dan Olimpiyat Stadı hazırlığı #3


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı
    3. Sayfa

    Adana'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Kulüpler Birliği'nden Spor Yasası açıklaması
    Futbol

    Kulüpler Birliği'nden Spor Yasası açıklaması

    Görüş Bildir