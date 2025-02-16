Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada Rafa Silva ve 65’inci dakikada Batagov kendi kalesine attı.

Trabzonspor’un karşılaşmadaki tek golü ise 17’nci dakikada Simon Banza’dan geldi.

Bu maçın ardından ise Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından çapıcı bir paylaşıma imza attı.

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

Trabzonspor'un paylaşımında, "'Efendi'lik de bir tavırdır…" ifadeleri yer aldı.

Bordo-mavililerin bu paylaşımında ayrıca Süleyman Seba'nın hayatını kaybetmesinin ardından Trabzonspor Stadyumu'ndaki programın iptal edildiği ifadeleri kullanıldı.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş - Trabzonspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki göstermiş ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından açıklama yapmıştı.

Ertuğrul Doğan, şunları demişti:

Uğurcan bizim gözbebeğimiz. İnsan oğlu insan, adam gibi adam... Sahada kimseyle problemi olmamış bir aile babası. Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. Bu tarz bir küfür insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Aklı başında hiçbir Beşiktaşlı'nın da bunu tasvip edeceğini düşünmüyorum. Tabii her yerde oyunculara tepki olabilir. Ama bunun dakikalarca yapılması insani bir durum değil. Uğurcan'a ancak tribünlerde küfür edebilirler. Kimse kimsenin yüzüne bakarak o küfürleri edemez.