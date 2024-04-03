Trabzonspor'dan PFDK kararlarına bir tepki daha! "Emek hırsızları ve şikeciler" Trabzonspor Başkan yardımcısı Taner Saral, PFDK kararları sonrası açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası saha içinde yaşanan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 3 Nisan 2024 tarih ve 69 sayılı toplantısında aldığı kararlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.

Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verilirken, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat da 1 maç men cezası aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trabzonspor Başkan yardımcısı Taner Saral, PFDK kararlarına tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan açıklama

Fenerbahçe ile oynadığımız maçın ardından yaşanan ve sadece Trabzonspor'u değil koca bir şehri linç kültürüyle boğmaya çalışan süreç bugün itibariyle artık tanımlamakta zorlandığımız bir yere evrildi.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan cezalar ne kurala ne akla ne de ahlaka sığmaz bir halde. TFF Başkanı Büyükekşi ve A Takımı, bugün duyurdukları cezalarla ülkemizde yeni bir kaosa neden olmuştur.



Trabzonspor olarak ne TFF Başkanı'na ne liyakatsiz ekibine ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi kalmamıştır. Maalesef gelinen noktada işini yapan iyi insanlar dahi bu aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının derdine düşmüştür.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun başından beri devam ettirdiği tiyatroda bugün yeni bir perde açmıştır. Bir kez daha en net şekilde ifade ediyoruz… Bu sürecin bir parçası olmadık, olmuyoruz ve olmayacağız!



TFF Başkanı Büyükekşi ve avenesi milletimizin gözünün içine baka baka milyonlarca vatandaşımızın futbol aşkını mahvetmiş, toplumun ortasına nifak tohumları ekmiş ve bugün itibariyle artık kontrolünü tamamen kaybetmiştir.



Ülkemiz futbolunun girdiği bu derin komadan çıkmasının tek yolu, ilk önce TFF Başkanı olmak üzere sorumluluk sahibi pozisyondaki herkesin istisnasız bir şekilde istifa etmesidir. Eğer bugün bu adımlar atılmazsa ülkemiz futbolunun yarınları da yine bu gaspçı ekip tarafından hiç edilecektir.