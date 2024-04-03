Trabzonspor'dan PFDK kararlarıyla ilgili çarpıcı paylaşım! "İstifa edin" PFDK'nın Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili verdiği cezanın ardından bordo-mavili kulüpten TFF'ye yönelik sert bir tepki geldi.

ensonhaber.com

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

Kurul, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verirken, yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a da 1 maç men ve 13 bin TL cezası verdi. Kurul ayrıca, Fenerbahçeli futbolcu Oosterwolde'yi 1 maç men ve 52 bin TL, İrfan Can Eğribayat'ı da 1 maç men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'in rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle yapılan sevkinde ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

"İstifa edin"

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Trabzonspor Kulübü, resmi hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Bordo-mavili takım, PFDK'nın verdiği kararlar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet ederek sert bir gönderi yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda şöyle denildi: