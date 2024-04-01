Trabzonspor'dan PFDK sevklerine tepki! "İstifaya davet ediyoruz" Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili yapılan PFDK sevklerine ilişkin açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı.

Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

PFDK sevklerine Trabzonspor'dan tepki

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler belli oldu.

Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi ve istifaya davet etti.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir.



Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik 'saldırısını' sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır.