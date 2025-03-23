Trabzonspor'dan Sabri Sarıoğlu'na tepki geldi

DHA

Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, U19 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki grup maçlarında teknik direktör Sabri Sarıoğlu’nun yaptığı kadro tercihlerine tepki gösterdi.

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur’u 7’nci Grupta mücadele eden ve Portekiz ile 2-2, İngiltere ile ise 0-0 berabere biten maçlarda sahaya çıkarılan kadroların yanlış kurulduğunu ileri süren Güngör Şahinkaya, 23 yıl mili takımda görev yaparken, oluşum takımlarının kuruluşunu gerçekleştirdiğini hatırlattı.

"OYNAMA ŞANSI TANINMIYOR"

Şahinkaya, şunları dedi:

U19 Avrupa elemelerine katılan milli takıma katkı sağlamak için, bu kategoride kulüpler düzeyinde şimdiye kadar Türk futbol tarihindeki en büyük başarıyı yakalayan Trabzonspor’dan futbolcu gönderiyoruz. Gönderilenler kadar, çağrılması gerekenler bile var. Ancak Juventus ve Atalanta gibi bu kategoride söz sahibi 2 İtalyan takımını saf dışı bırakarak çeyrek finallere kalan takımın başarılı oyuncularına ne hikmetse hak ettikleri gereken davet gelmiyor, oynama şansı tanınmıyor. Stoper tandanslı oyuncu sağbek oynatılıyor. Ama bu mevkiinin başarılı oyuncusu Oğuzhan Yılmaz kenarda bekletiliyor. İlk maçta oynatılan Bican, ikinci maç kadrosunda sadece tek değişiklik yapılarak ilk 11’de oynatılmıyor. Boran Başkan 70’inci dakikada adeta zorla oyuna alınıyor. Bunu kazanım sağlaması ve galip gelmesi gereken milli takım adına anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

"HOCALARIMIZ OBJEKTİF DAVRANMAK ZORUNDADIRLAR"

Milli takımların Türk milletinin takımı olduğunu vurgulayan Güngör Şahinkaya, şu şekilde konuştu: