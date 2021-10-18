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    Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme’nin durumlarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 14:00
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    Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme’nin durumlarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

    TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

    Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik futbolcular Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Hakan Çelik, “Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres’in çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme’nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

    Trabzonspor dan sakatlık açıklaması #1

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