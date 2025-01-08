Trabzonspor'dan Sami Uğurlu'ya tepki!

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Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'ndaki mücadeleyi Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Trabzonspor, Alanyaspor maçının ardından Akdeniz ekibinin teknik direktörü Sami Uğurlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

"OYUNCULARIMIZI BU TÜR MESNETSİZ İDDİALARDAN KORUYACAĞIMIZI DUYURUYORUZ"

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sayın Sami Uğurlu'nun futbolcularımız Simon Banza ve Muhammed Cham hakkında yaptığı talihsiz ve temelsiz açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettik.



Sahada ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcusunun durumuna dair tek bir kelime dahi etmeden, gündem yaratmak amacıyla oyuncularımızı hedef alması kabul edilemez bir tutumdur.



Trabzonspor olarak şunun altını kalın bir şekilde çizmek isteriz:



Simon Banza ve Muhammed Cham, profesyonelliğiyle öne çıkan çok değerli sporculardır.



Oyuncularımızın milli değerlere ve ülkemizin kutsallarına duyduğu saygı, herhangi birinin sorgulamasına açık bir konu değildir.



Sayın Uğurlu'nun, futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek bu tür kışkırtıcı söylemlere başvurmasını şiddetle kınıyoruz.



Futbolcusunun yaşadığı ciddi sakatlığı göz ardı edip kamuoyunu yanlış yönlendirme çabasını ise ne spor ahlakına ne de insani değerlere uygun görüyoruz.



Ayrıca geçmişte hakem ve rakiplere yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 7 maç ceza alan bir teknik adamın spor camiasına ahlak dersi vermesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Trabzonspor Kulübü olarak, oyuncularımızı bu tür mesnetsiz iddialardan koruyacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

NELER YAŞANDI?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan bitiş düdüğü sonrası iki takım futbolcuları saha içerisinde kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından, şu şekilde konuştu:

Maç bittikten sonra, aslında devre arası da olmuştu, içerde olduğu için çok görememiş olabilirsiniz. Ben bu olayların başlangıcının tamamen Simon Banza'dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla provokatör bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Maçın başından sonuna kadar oyuncuları tahrik eden, sürekli küfreden o diyaloğa giren ve oyunun gerilmesini sağlayan aslında oyuncular arasında herhangi bir gerginlik herhangi bir problem yaşanmamıştı. Ancak Simon Banza önderliğinde biraz da oyunun gerildiğini söyleyebiliriz. Herhangi bir vurma, darbe olduğunu söyleyemem. Şenol hocaya da teşekkür ediyorum. Tamamen sakinleştiren, olayların kapanmasını, bitmesini isteyen tavırlarıyla herkesi sakinleştirmeye çalıştı.