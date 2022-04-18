Petrol
111.37
-0.30%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
574.887
-3.48%
BTXN Coin
31.75
2.18%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C
    Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı

    Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı

    Şampiyonluğa çok yakın olan bordo-mavililer, lig kupasının yer aldığı bir görsel paylaştı. Paylaşımda şampiyonluk sezonları içinde 2010-11 sezonunun olması da dikkat çekti.
    • 18.04.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 12:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleden 1 puan alan bordo-mavililer, şampiyonluk için geri sayıma başladı.

    Kalan 5 maçında sadece 4 puan alması gereken Trabzonspor, kötü gidişatına rağmen daha önce aldığı puanlar sayesinde rahat nefes almaya devam ediyor.

    Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

    Bordo-mavililer, son olarak sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.

    Yapılan paylaşımda; lig kupası ve daha önceki şampiyonluk sezonları yer aldı. Bu sezonlar içerisinde 2010-2011 sezonunun olması da oldukça dikkat çekti.

    Paylaşım, Fenerbahçeli taraftarlarca büyük tepki topladı.

    Trabzonspor dan şampiyonluk paylaşımı #1


    İlginizi Çekebilir

    Malatya'da SMA hastasının bağış kumbarasını çalan 2 kişi yakalandı
    3. Sayfa

    Malatya'da SMA hastasının bağış kumbarasını çalan 2 kişi yakalandı

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor
    İç Haber

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir