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Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı

Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı

Şampiyonluğa çok yakın olan bordo-mavililer, lig kupasının yer aldığı bir görsel paylaştı. Paylaşımda şampiyonluk sezonları içinde 2010-11 sezonunun olması da dikkat çekti.