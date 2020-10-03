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    Trabzonspor'dan Serdar Tatlı paylaşımı

    Trabzonspor'dan Serdar Tatlı paylaşımı

    1-1 berabere kaldıkları Gaziantep maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösteren Trabzonspor, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisi hakkında yıllar önce yazdığı bir yazıyı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 03.10.2020 - 08:57
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    Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

    Campi'nin kafa golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavililer, 90. dakikada Maxim'in penaltısına engel olamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

    Trabzonspor dan Serdar Tatlı paylaşımı #1

    "AYDINUS MAÇ BOYUNCA EYYAM YAPTI"

    Mücadelenin ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Karadeniz ekibi, yeni MHK başkanı Serdar Tatlı'nın yıllar önce Fırat Aydınus'la ilgili yazdığı "Aydınus maç boyunca eyyam yaptı" başlıklı köşe yazısını yayınladı.

    Fanatik gazetesinde çalışırken hakemleri sert bir dille eleştiren Tatlı'nın birçok hakemle ilgili benzer yazıları bulunuyor.

    Trabzonspor dan Serdar Tatlı paylaşımı #2

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