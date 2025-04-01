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Haber Merkezi

UEFA Gençlik Ligi'nde grup aşamasının ardından Atalanta ve Juventus'u eleyerek çeyrek finalde Inter ile eşleşen Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için seyircisinin karşısına çıktı.

TRABZONSPOR REKORU KIRDI

Trabzonspor Kulübü, Inter maçında 40.368 taraftarla UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekorunu kırdıklarını duyurdu.

Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar - Real Madrid maçındaki rekor geride bırakıldı.

ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından Inter mücadelesinin 1. olması için çağrı yapılmıştı.

Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurmuştu.