Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlara tepki Trabzonspor Kulübü, futbolcu Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlarla ilgili hukuksal adımların "hızlıca" atıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Süper Lig’de 5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda Beşiktaş’ı konuk etti.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Trabzonspor 17. dakikada Okay ile öne geçti. 39. dakikada Gedson, maça eşitliği getirdi.

Trabzonspor'da Edin Visca, 13. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı müdahalede VAR uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.

TRABZONSPOR, "IRKÇI" PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞINI BELİRTTİ

Bu müsabakanın ardından ise Trabzonspor'un Portekiz ekibi Braga'dan 2 milyon euro karşılığında kiraladığı Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maç sonrası futbolcu Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan "ırkçı" paylaşımların şiddetle kınandığı belirtildi.

"FUTBOLCUMUZUN YANINDA OLDUĞUMUZU İFADE EDİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.