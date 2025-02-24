Trabzonspor'dan Slavko Vincic isteği!

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Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray puanını 64 yaparken, Fenerbahçe ise 58’e yükseltti. Sarı kırmızılı takım iki takım arasında ikili averajında sahibi oldu.

Maçın ardından ise Trabzonspor Kulübü'nden çarpıcı bir paylaşım geldi. Bordo-mavililer, derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in kendilerinin Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçı da yönetmesini istedi.

"ADALET İÇİN EŞİTLİK İSTİYORUZ"

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde: