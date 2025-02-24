Trabzonspor'dan Slavko Vincic isteği!

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray puanını 64 yaparken, Fenerbahçe ise 58’e yükseltti. Sarı kırmızılı takım iki takım arasında ikili averajında sahibi oldu.
Maçın ardından ise Trabzonspor Kulübü'nden çarpıcı bir paylaşım geldi. Bordo-mavililer, derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in kendilerinin Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçı da yönetmesini istedi.
"ADALET İÇİN EŞİTLİK İSTİYORUZ"
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz! Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.
Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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