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    Trabzonspor'dan soyunma odasında şampiyonluk pozu

    Trabzonspor'dan soyunma odasında şampiyonluk pozu

    Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da futbolcular, Antalyaspor maçı sonrası soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 02:12
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    Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor, 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

    Soyunma odasında şampiyonluk pozu

    Karşılaşma sonrası bordo mavili futbolcular ve teknik heyet, maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi.

    Şampiyonluk poz Trabzonspor’un resmi Twitter hesabından, "Sevdasıyla, davasıyla, tutkusuyla" yazılarak paylaşıldı.

    Trabzonspor dan soyunma odasında şampiyonluk pozu #1


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