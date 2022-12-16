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    Trabzonspor'dan Stefano Denswil açıklaması

    Trabzonspor, savunma oyuncusu Stefano Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
    • 16.12.2022 - 15:01
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    Trabzonspor'dan Stefano Denswil açıklaması

    Trabzonspor, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor, Stefano Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

    Futbol A Takım doktoru Halil Polat, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

    Polat, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." açıklamasını yaptı.

    Trabzonspor dan Stefano Denswil açıklaması #1


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