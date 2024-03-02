Trabzonspor'dan şubat ayı maçlarının hikayelerine dair paylaşım Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de şubat ayında oynadıkları maçların hikayelerini yayınladı.

AA

27 hafta sonunda topladığı 46 puanla Süper Lig'de 3. basamakta yer alan Trabzonspor, şubat ayında oynadığı karşılaşmaların hikayelerini paylaştı.

Kulübün "İnsidestory monthly" başlığıyla sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, Trabzonspor'un sahasında ve deplasmanda oynadığı maçlarda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla yaptığı maç toplantısı, antrenmanlar, devre arası görüşmeler, taraftarların oyuncuları ziyaretleri ve sakatlıklarına ilişkin görüntülere yer verildi.

"Zihinsel yorgunlukları çok fazla olabiliyor"

Bordo-mavili kulübün hazırladığı 20 dakikalık videoda, teknik direktör Avcı bir haftada yenildikleri 3 maç sonrası oyuncularına antrenman öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Bunun zihinsel yorgunlukları çok fazla olabiliyor. Böyle durumlarda sonuçların inişli çıkışlı olduğu ve aşağı doğru seyrettiği durumlarda hep böyle bir savunma şeklimiz olur. Bizim de olabilir sizin de olabilir. O niye gelmedi, bu niye gitti, bu pası atmadı gibi. Bunlardan tamamen uzaklaşın. Bunlar bizi bir yere taşımaz.

Visca kupa kazanmak istediği belirtti

Devre aralarında oyuncuların birbirlerine destek vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara da yer verilen videoda, Edin Visca da doğum gününde ligi 3'üncü tamamlayarak kupa kazanmayı istediğini söyledi.

"Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz"

Maçtan karelerin de paylaşıldığı videoda oyuncuların golleri yer alırken, kazanılan karşılamaların ardından Avcı, şunları dedi:

Umarım bu klasik galibiyet konuşmalarını devamlı bir şekilde, sürekli bir şekilde yaparız. Emek veriyorsunuz, herkes emek veriyor, bu emeğinizin karşılığını alıyorsunuz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)