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    Trabzonspor'dan taraftara duygusal videolu uyarı

    Trabzonspor'dan taraftara duygusal videolu uyarı

    Antalyaspor maçında alacağı bir puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'da kentte de silahlı kutlama yapılmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Bordo-mavililer videoyla uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 14:38
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    Süper Lig´de şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor, kutlamalarda silahla ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma´ kampanyasına, içerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı videoyla dikkati çekti.

    Spor Toto Süper Lig'in 35´inci haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor´da bir yandan erken kutlama heyecanı sürerken, diğer yanda da kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına sıkça vurgular yapılıyor.

    Farkındalık oluşturup, kampanyaya destek veren Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yeni videolu paylaşımda bulunarak, `Mutluluğa kurşun sıkma´ kampanyasına yeniden dikkati çekti.

    Trabzonspor dan taraftara duygusal videolu uyarı #1

    "Mutluluğa kurşun sıkma"

    İçerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı video, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

    Trabzonspor´un izleyenleri duygulandıran paylaşımına da, "Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümer ve daha niceleri... Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz. #MutluluğaKurşunSıkma" notunu düştü.

    İşte o video...

    Trabzonspor'dan taraftara kutlama uyarısı - İZLE


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