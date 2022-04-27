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Trabzonspor'dan taraftara duygusal videolu uyarı

Trabzonspor'dan taraftara duygusal videolu uyarı

Antalyaspor maçında alacağı bir puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'da kentte de silahlı kutlama yapılmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Bordo-mavililer videoyla uyarıda bulundu.