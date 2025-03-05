UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi.
Akyazı Stadı'nda oynanan mücadeleyi, penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.
MAÇ ÖNCE UZATMALARA SONRA PENALTILARA KALDI
Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.
90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.
TRABZONSPOR ÇEYREK FİNALDE
Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.
TRABZONSPOR'UN ELEDİĞİ TAKIMLARI
Trabzonspor bu tura kadar Buducnost, Sarajevo ve Juventus'u saf dışı bırakmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ VE A TAKIM OYUNCULARI İZLEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A takım oyuncuları da karşılaşmayı tribünden takip etti.
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