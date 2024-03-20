Trabzonspor'dan tepki: Yerdeki futbolcuya tekme atan Oosterwolde yargılanmalı

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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Akyazı Stadı'nda karşılaştı.

Konuk ekip sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından saha karışmıştı.

Sahaya giren Trabzonspor taraftarları ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşanmıştı.

Yaşanan bu olaylar sonrasında ise Trabzonspor Kulübü, basın toplantısı düzenleyerek olaylar hakkında açıklamalar yaptı.

Toplantıda, bordo-mavililerin eski divan kurulu başkanı Ali Sürmen de konuştu.

"Ağır Ceza'da yargılanması gereken futbolcuya yol verilmiş, dayak yiyen tutuklanmıştır"

Sürmen, Trabzonspor taraftarına tekme atan Jayden Oosterwolde ile ilgili, şunları dedi:

Tutukluluğa sevk edilen arkadaşlarla görüştük. Hatalarını kendilerine söyledim. Biz hatalarımızı göreceğiz, kabul etmezsek haklı olamayız. Tutuklamaya sevkte adil davranılmamıştır. Ağır Ceza'da yargılanması gereken futbolcuya yol verilmiş, dayak yiyen tutuklanmıştır. Trabzonspor camiası olarak asla kabul edemeyiz. Sahaya atlamak suç ise Sporda Şiddet Yasası'na göre sahanın güvenliğini sağlama görevi emniyette. Fenerbahçeli futbolcuların sevinmesi sırasında hangi güvenlik tedbiri alınmıştır. O zaman müdürümüz ve kolluk kuvvetleri, bunun hesabını Trabzonspor'a verecektir. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Asla bu yapılanlar unutulmayacaktır. O dayak yiyen çocukların, bugün orada tutuklanması onlar için özgürlüğün kısıtlanması olur. Renk aşkıyla hareket edenler, bir gün bunun hesabını verirler.