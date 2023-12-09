Trabzonspor'dan TFF ve MHK'ye Mete Kalkavan tepkisi!

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Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert sözlerle eleştirdi.

Bordo-mavili takımın yaklaşık bir ay önce Fenerbahçe ile oynadığı maçı yöneten ve verdiği kararlarla tartışmaların odağı haline gelen Mete Kalkavan, o tarihten bu yana görev alamıyordu.

Kalkavan uzun bir aradan sonra bugün oynanan Bandrımaspor - Kocaelispor karşılaşmasında video yardımcı hakem olarak görev yaptı.

"Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz"

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

KURDUĞUNUZ KİRLİ DÜZENİ YERLE BİR EDECEĞİZ!



04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı.



Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.



'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların ‘Bir daha asla maç alamayacak’ dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır.



Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için ‘yok’ hükmündedir.



Söz verip sözünde durmayanlar!



Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız.



Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz!



Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz.



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