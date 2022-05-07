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    Trabzonspor'dan TFF'ye stadyum değişikliği başvurusu

    Trabzonspor, Altay maçının Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.
    • 07.05.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 16:43
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    Trabzonspor'dan TFF'ye stadyum değişikliği başvurusu

    Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya inmesinin ardından zemin bozulduğu için Türkiye Futbol Federasyonu'na stat değişikliği için başvuruda bulundu.

    Stat ağır hasarlı

    Trabzonspor, Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olması ve sulama sisteminin çalışmaması nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun hafta içi Trabzonspor'un bu başvurusunu görüşerek karar vereceği öğrenildi.

    Trabzonspor'da stat, şampiyonluğun ardından hasar aldı - HABERİ

    Trabzonspor dan TFF ye stadyum değişikliği başvurusu #1


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