Trabzonspor'dan TFF'ye stadyum değişikliği başvurusu

Trabzonspor, Altay maçının Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya inmesinin ardından zemin bozulduğu için Türkiye Futbol Federasyonu'na stat değişikliği için başvuruda bulundu.

Stat ağır hasarlı

Trabzonspor, Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olması ve sulama sisteminin çalışmaması nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hafta içi Trabzonspor'un bu başvurusunu görüşerek karar vereceği öğrenildi.