Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması Trabzonspor Kulübü, Mısırlı futbolcusu Mahmoud Trezeguet’nin sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Samsunspor'un gollerini 14. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı, 28. dakikada Marius Mouandilmadji ve 36 dakikada Joaquin Fernandez kendi kalesine attı.

Trabzonspor'un tek golünü ise 32. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

Trezeguet sakatlandı

Bu müsabakanın ardından ise bordo-mavili takıma kötü bir haber geldi.

Karadeniz ekibi, yıldız oyuncusu Trezeguet'nin sakatlık geçirdiğini duyurdu.

"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mahmoud Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şunları dedi:

Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

26 maçta oynadı

9 milyon euro piyasa değerine sahip 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta forma giydi.

Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistle mücadele etti.