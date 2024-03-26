Trabzonspor'dan tutuklanan taraftarlara destek açıklaması: Serbest bırakın

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17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik yapılan itiraz reddedildi.

Maskeli Hasan Ç. ve korner direğine koşan Engin T. gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği'ne karşı tutuklama kararına itirazda bulundu.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Trabzonspor'dan taraftarlara destek

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası tutuklanan taraftarlar ile ilgili açıklamada bulundu.

17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti.



Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir.



Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır.



Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.