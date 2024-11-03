Trabzonspor'dan VAR'a tepki: Bravo

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

İki takımın da kıran kırana oynadığı karşılaşmayı son dakika golüyle konuk ekip kazandı.

TEK KELİMELİK MESAJ

Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan paylaşımda tek kelimelik "Bravo" mesajı yayınlanması da dikkati çekti.

Maçta 2 kez penaltı kazanan bordo-mavililerin VAR'a tepki göstermesi sarı-lacivertli cepheyi de kızdırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM

MOU DA İSYAN ETTİ

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunmuş ve VAR'a tepki göstermişti.

Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz! Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz.