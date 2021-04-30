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    Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması

    Trabzonspor, Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 13:45
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    Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması

    Trabzonspor, başarılı savunmacı Vitor Hugo'nun derin kas grubunda kanama tespit edildiğini ve tedavisine devam edildiğini açıkladı.

    “OYUNCUMUZUN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR”

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

    Trabzonspor dan Vitor Hugo açıklaması #1

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