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Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
Trabzonspor, Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 13:45
Trabzonspor, başarılı savunmacı Vitor Hugo'nun derin kas grubunda kanama tespit edildiğini ve tedavisine devam edildiğini açıkladı.
“OYUNCUMUZUN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR”
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.