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    Trabzonspor'dan Yenikapı'da muhteşem kutlama

    Trabzonspor'dan Yenikapı'da muhteşem kutlama

    Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, İstanbul'da eşsiz bir kutlamaya imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:17
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    Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’da şampiyonluk kutlamaları İstanbul’da devam etti.

    Yenikapı Meydanı'nda toplanan binlerce Trabzonspor taraftarı, meşale, havai fişek ve tezahüratlarla şampiyonluklarını kutladı.

    Trabzonspor, şampiyonluğu İstanbul'da kutladı - Fotoğraflar için tıklatın

    Trabzonspor dan Yenikapı da muhteşem kutlama #1

    "En büyük olabilirsiniz ama biz farklıyız"

    Trabzonspor taraftarının tezahüratlarına "İşte taraftar, işte şampiyon" diyerek karşılık veren Ahmet Ağaoğlu, "Sevincimizi doya doya yaşayalım. Eğlenelim ama aşırıya kaçmayalım. Hiç kimseyle farklı bir davranış içine girmeyelim. Rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın. Sadece kendi mutluluğumuzu yaşayalım. Herkes şunu söylüyor; 'En büyük biziz.' Olabilirsiniz ama biz farklıyız çünkü Trabzonsporuz." şeklinde konuştu.

    Trabzonspor dan Yenikapı da muhteşem kutlama #2

    Eşsiz kutlama

    Bordo-mavili ekip sosyal medya hesabından o anları bir videoyla paylaştı.

    İşte o anlar...

    Trabzonspor, şampiyonluğu İstanbul'da kutladı - İZLE

    Trabzonspor dan Yenikapı da muhteşem kutlama #3

    Trabzonspor dan Yenikapı da muhteşem kutlama #4

    Trabzonspor dan Yenikapı da muhteşem kutlama #5

    Trabzonspor dan Yenikapı da muhteşem kutlama #6

    Trabzonspor dan Yenikapı da muhteşem kutlama #7

    Trabzonspor dan Yenikapı da muhteşem kutlama #8


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