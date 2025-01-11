Trabzonsporlu Arif Boşluk'un sakatlandı
Haber Merkezi

Trabzonspor'a savunma oyuncusu Arif Boşluk'dan kötü bir haber geldi.

Karadeniz ekibi, antrenmanda sakatlanan Arif Boşluk'un bacağında kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZCE BAŞLANILMIŞTIR"

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Futbol A takımımızın antrenmanı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Arif Boşluk'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

275 bin euro piyasa değerine sahip olan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasını 6 kez giydi.

Arif, bu karşılaşmalarda 1 asistle mücadele etti.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor