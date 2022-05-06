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    Trabzonsporlu Bakasetas, çorabını alan taraftarla buluştu

    Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, şampiyonluklarını ilan ettikleri Antalyaspor maçı sonrası kutlamalarda, çorabını alan taraftarla görüştü.
    • 06.05.2022 - 02:53
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    Trabzonsporlu Bakasetas, çorabını alan taraftarla buluştu

    Bordo mavili takımın Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.

    "Şampiyonluk maçından unutulmaz bir hatıra"

    Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video, "Taraftar Hikayeleri'nde şampiyonluk maçından unutulmaz bir 'hatıra' var, Anastasios Bakasetasın çorapları" etiketiyle paylaşıldı. Görüntüde, kutlamalar için sahaya çıkan Anastasios Bakasetas'ın ayağında kalan diğer çorabıyla takım arkadaşlarının yanına döndüğü görülüyor.

    "Zor oldu ama çorabını aldık"

    Antalyaspor maçı sonrası şampiyonluk kutlamaları için sahaya inen taraftar Ömer Koç ise kutlamalarda yaşananları anlattı. Hatıra kalması için Anastasios Bakasetas'ın tişörtünü almak istediğini anlatan Koç, Anastasios Bakasetas'ın etrafını yaklaşık 30 kişilik bir taraftar grubunun sardığını belirterek, "Ayak tarafları bana gelmişti, çorabının ikisini de çıkarıp almak istedim, bir tanesini çektim yarıda kaldı. Alamadım o kadar kalabalıkta öbür ayağındaki çorabını aldım. Zor oldu ama çorabını aldık." ifadelerini kullandı.

    Koç, Anastasios Bakasetas'ın çorabının tekini görmek için çok sayıda kişinin kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

    Trabzonsporlu Bakasetas, çorabını alan taraftarla buluştu #1

    Çerçevelettiği çorapla Bakasetas'ı ziyaret etti

    Taraftar Koç, çerçeve içerisine koyduğu Anastasios Bakasetas'ın tek çorabı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret etti. Koç ile görüşen Anastasios Bakasetas, "O anda biri vardı orada, onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdan çorabımı aldı, bende çok eğlendim." dedi.

    Anastasios Bakasetas, çorabının yanı sıra imzaladığı bordo mavili formayı da Koç'a hediye etti.


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