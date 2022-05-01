Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısı sırasında futbolcuları tarafından ıslatıldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından sevinç gösterileri yapılırken, futbolcular da bu havaya uyarak hocaları Abdullah Avcı'yı basın açıklaması yaparken su ile ıslattı.

Abdullah Avcı'yı suladılar

Abdullah Avcı basın toplantısı yaptığı sırada tezahüratlar ile stüdyoya gelen Trabzonsporlu oyuncular, ellerindeki su şişeleriyle hocalarını ıslatarak eğlendiler.

Trabzonsporlu futbolcular, basın toplantısındaki Abdullah Avcı'yı ıslattı - VİDEO