Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon’a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etii.

Kolbastı oynadılar

İHA'nın haberine göre, Trabzonspor’un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı.

Bordo-mavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı - Video