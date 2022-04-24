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Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı
Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon’a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.
- 24.04.2022 - 01:05
- Güncelleme : 24.04.2022 - 01:20
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etii.
Kolbastı oynadılar
İHA'nın haberine göre, Trabzonspor’un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı.
Bordo-mavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.
Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı - Video