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    Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı

    Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon’a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.
    • 24.04.2022 - 01:05
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 01:20
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    Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı

    Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etii.

    Kolbastı oynadılar

    İHA'nın haberine göre, Trabzonspor’un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı.

    Bordo-mavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.

    Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı - Video

    Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı #1

    Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı #2

    Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı #3

    Trabzonsporlu futbolcular havalimanında kolbastı oynadı #4


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