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    Trabzonsporlu futbolcular Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

    Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular, hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 17:03
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    Trabzonsporlu futbolcular Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular, hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

    ÖZKAN SÜMER'İN MEZARI ZİYARET EDİLDİ

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, dün hayatını kaybeden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

    Hatayspor ile oynanan müsabakadan dolayı cenaze törenine katılamayan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Özkan Sümer için dua etti.

    Oyuncular, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı.

    Trabzonsporlu futbolcular Özkan Sümer in mezarını ziyaret etti #1

    Trabzonsporlu futbolcular Özkan Sümer in mezarını ziyaret etti #2

    Trabzonsporlu futbolcular Özkan Sümer in mezarını ziyaret etti #3

    Trabzonsporlu futbolcular Özkan Sümer in mezarını ziyaret etti #4

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